La transformación y el bienestar que avanzan en Michoacán también deben llegar a Morelia: Luis Navarro llama a la unidad para lograrlo

7 de noviembre de 2026, Morelia, Michoacán.- Calles dignas, un mejor servicio de agua potable, alumbrado público y caminos que conecten a las colonias y tenencias son algunas de las necesidades urgentes de Morelia, señaló Luis Navarro García, aspirante a coordinar los trabajos de la Transformación por Morena en la capital. Durante una asamblea informativa con cientos de liderazgos del movimiento, llamó a fortalecer la unidad y sumar esfuerzos para que los avances alcanzados en Michoacán también se reflejen, barrio por barrio, en la vida cotidiana de las familias morelianas.

“Aquí nací, aquí he vivido, aquí viven mis hijos, aquí quiero que vivan y aquí quiero morir”, expresó ante liderazgos y simpatizantes de la Cuarta Transformación. Navarro compartió parte de su trayectoria de más de 25 años como empresario y cinco años al frente de las finanzas estatales, experiencias que, aseguró, le dejaron grandes aprendizajes y una mayor responsabilidad con su ciudad.

Recordó que en 2021 encontraron un Michoacán con graves problemas financieros, vías del tren tomadas durante más de cien días y obras públicas que dependían del endeudamiento. Destacó que durante cinco años se garantizó el pago puntual al magisterio, mientras el orden financiero permitió impulsar grandes obras en Morelia, como los distribuidores viales de Villas del Pedregal, Mercado de Abastos y salida a Pátzcuaro, así como el paso superior ferroviario frente a la Fiscalía. A ello sumó proyectos estratégicos como el Segundo Anillo Periférico, el Morebús y el Teleférico de Morelia, que representan una nueva etapa de infraestructura y movilidad para la capital.

En contraste, cuestionó el abandono en el que, durante décadas, los gobiernos municipales han mantenido a numerosas colonias, localidades y tenencias de Morelia. Señaló que, durante sus recorridos, ha encontrado calles destrozadas, familias que apenas reciben agua en sus hogares, caminos en pésimas condiciones y vialidades sumidas en la oscuridad. Sostuvo que estos problemas llevan años sin recibir la atención que merecen las y los morelianos.

Durante el encuentro, Navarro envió un saludo especial y pidió un aplauso para Carlos Torres Piña, coordinador estatal de la Cuarta Transformación en Michoacán, y para Melissa González. También reconoció a importantes liderazgos del movimiento, como Mariela Sánchez Sandoval, Samidely Hernández Castro, Juan Guevara Mendoza, Claudia Cervantes, Rosa Bucio y Guillermo Maldonado Silva.

Finalmente, Navarro reiteró su disposición de sumar su experiencia y trabajar en unidad con los liderazgos que recorren Morelia a ras de tierra. Consideró que la transformación de la capital debe construirse barrio por barrio, colonia por colonia y tenencia por tenencia, escuchando a las familias y atendiendo sus necesidades. Señaló que ese trabajo conjunto será fundamental para que los avances impulsados por Claudia Sheinbaum en México y por el Gobierno de Michoacán también lleguen a Morelia, con agua en los hogares, calles dignas, mejores servicios y bienestar para todas y todos.