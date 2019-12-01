La transformación tiene respaldo ciudadano y se fortalece con la organización del pueblo: Torres Piña

Morelia, Michoacán, 26 de octubre de 2026.— La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Michoacán confirma que la transformación continúa dando resultados concretos, afirmó Carlos Torres Piña, coordinador estatal de la 4T, durante una rueda de prensa acompañado por Jesús Mora González, presidente estatal de Morena, e integrantes del Comité Ejecutivo Estatal. Destacó que en Apatzingán la mandataria entregó apoyos financieros a mujeres; en Quiroga supervisó las obras de saneamiento del lago de Pátzcuaro; y en Villas del Pedregal, Morelia, encabezó la entrega de 931 viviendas del programa Vivienda para el Bienestar. Señaló que estos avances tienen correspondencia con el respaldo ciudadano que registra Morena, pues la encuesta de El Financiero, publicada el 19 de octubre, coloca al partido con el 46 por ciento de la intención de voto para las diputaciones federales de 2027, frente al 8 por ciento del PAN y el 6 por ciento del PRI.

Torres Piña explicó que ese respaldo también representa una responsabilidad para mantener la cercanía con la ciudadanía, por lo que continúan los encuentros regionales de «La 4T te escucha», donde se han identificado preocupaciones comunes sobre la seguridad, el agua, la educación, los caminos y los servicios públicos. Asimismo, destacó la importancia de fortalecer las asambleas informativas seccionales frente a una disputa mediática y digital cada vez más intensa. Recordó que en 2006 la campaña del «peligro para México» buscó desacreditar a Andrés Manuel López Obrador y que en 2012 los grandes medios tuvieron un papel decisivo en la construcción de la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto. Por su parte, Jesús Mora informó sobre los avances de los encuentros ciudadanos y la ruta de 542 asambleas seccionales programadas en los 11 distritos federales de Michoacán, así como las actividades de organización realizadas en Morelia, Jiquilpan y Peribán.

Finalmente, el coordinador estatal destacó el significado histórico de la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, quien remontó una desventaja de la primera vuelta y obtuvo su reelección con cerca del 52 por ciento de los votos. Consideró que este resultado cuestiona la narrativa que presenta el avance de la ultraderecha como un fenómeno inevitable en América Latina y demuestra que las correlaciones de fuerzas pueden modificarse mediante la participación ciudadana, la construcción de acuerdos amplios y la organización popular. En ese sentido, sostuvo que la experiencia brasileña deja una enseñanza para los movimientos progresistas: la democracia se fortalece con la participación del pueblo y con una organización capaz de mantener el diálogo directo con la sociedad.