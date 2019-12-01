Sheinbaum muestra la "L" de Lula; reitera felicitación tras triunfo electoral

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 14:19:45

Ciudad de México, a 26 de octubre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó con su mano la “L” de Lula, al abrir su conferencia de prensa matutina del 26 de octubre en Palacio Nacional.

Igualmente, reiteró su felicitación al político izquierdista por obtener la victoria en las elecciones presidenciales de Brasil, ante el senador de ultraderecha Flávio Bolsonaro.

En ese contexto, la mandataria mexicana aseguró que el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva representa “una bocanada de aire fresco para América Latina”.

“Estamos felices, muy contentos del triunfo de Lula en Brasil. Muchas, muchas felicidades al presidente Lula, al pueblo de Brasil. Es una bocanada de aire fresco para América Latina y El Caribe, muy muy contentos”, expresó la jefa del Ejecutivo federal.

Cabe recordar que el pasado 25 de octubre, la gobernante publicó un mensaje de felicitación para el líder progresista, en el que aseguró que el pueblo de Brasil era el verdadero ganador.

"Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!", escribió la presidenta Sheinbaum en sus redes sociales.