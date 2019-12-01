INE Michoacán aún sin manifestaciones para candidaturas independientes

INE Michoacán aún sin manifestaciones para candidaturas independientes
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 14:32:06
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Morelia, Michoacán, a 9 de octubre del 2026.- El Instituto Nacional Electoral en Michoacán se encuentra a la espera de que aspirantes a  candidaturas independiente presenten su manifestación de intención ante la Junta Distrital Ejecutiva correspondiente, informó David Alejandro Delgado Arroyo, presidente del INE.

Explicó que ya  está vigente la convocatoria para quienes busquen participar por esta vía en el proceso electoral federal. “Estamos precisamente en el periodo de las manifestaciones de intención de candidaturas independientes”.
Recordó que los aspirantes a puestos de elección  pueden encontrar los requisitos establecidos en el micrositio de candidaturas independientes del portal oficial del INE.

Los aspirantes deberán acudir a la Junta Distrital Ejecutiva del distrito electoral federal que les corresponda, presentar la documentación requerida y cumplir con los plazos establecidos en la convocatoria.

La fecha límite para presentar la manifestación de intención será el 14 de diciembre. Posteriormente, entre el 14 y el 17 de diciembre, se revisara  la procedencia de las solicitudes.

Una vez avaladas, las personas aspirantes podrán comenzar a recabar apoyo ciudadano mediante una aplicación móvil, proceso que se extenderá hasta el 12 de febrero.

El número de apoyos requeridos varía según cada distrito electoral. Hasta el momento, el INE Michoacán no ha recibido ninguna manifestación de intención.

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