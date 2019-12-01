INE convoca a conformar consejos distritales

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 13:29:20

Morelia, Michoacán, a 9 de octubre de 2026.- El Instituto Nacional Electoral abrió la convocatoria para que la ciudadanía participe en la integración de los 11 consejos distritales federales de Michoacán, con el objetivo de conformar órganos incluyentes y representativos de los distintos sectores de la sociedad. En total, hay 77 cargos disponibles para consejerías electorales propietarias y suplentes.

David Alejandro Delgado Arroyo, presidente del Consejo Local del INE en Michoacán, explicó que cada consejo distrital se integra por seis consejerías propietarias y seis suplentes. Precisó que algunas personas podrán solicitar su ratificación, siempre que no hayan participado en el máximo de tres procesos electorales permitido.

“Ser parte de un consejo distrital no es propiamente un empleo; no van a tener un horario de labores, sino que es una función complementaria a las actividades que ya realiza cada persona. Sin embargo, sí requiere presencia en las sesiones, tiempo para leer los proyectos de acuerdo e informes, así como participar en las verificaciones que deben realizarse”, señaló.

El funcionario destacó que las consejerías distritales cumplen funciones relevantes durante el proceso electoral, entre ellas, aprobar el número y la ubicación de las casillas, supervisar su integración y capacitación, recibir y distribuir la documentación electoral, así como participar en el sellado de las boletas.

También intervienen en el seguimiento de la jornada electoral y en los cómputos distritales correspondientes a la elección de diputaciones federales.

“Quienes integren los consejos distritales aprueban el número y la ubicación de las casillas, supervisan la capacitación de quienes las integran, reciben la documentación y el material electoral, coadyuvan en el sellado de las boletas y supervisan su distribución. Además, toman decisiones sobre las incidencias que se presentan durante la jornada electoral y llevan a cabo los cómputos distritales”, detalló Delgado Arroyo.

Aclaró que no es indispensable contar con experiencia previa en materia electoral, ya que el INE ofrece un curso de inducción en línea para las personas seleccionadas.

El presidente del Consejo Local subrayó que el instituto busca integrar órganos ciudadanos representativos de distintos sectores de la sociedad, incluidos pueblos originarios, personas de la diversidad sexual, personas adultas mayores y jóvenes.

“Buscamos que sean consejos distritales incluyentes, que incorporen a grupos vulnerables y que todos los sectores tengan alguna representación. El perfil fundamental es que sean personas interesadas en que las elecciones se desarrollen bien”, afirmó.

Los consejos distritales se instalarán el 30 de noviembre y concluirán sus funciones en junio.

Delgado Arroyo advirtió que el periodo de mayor exigencia será durante la jornada electoral y los cómputos distritales.

Las personas interesadas pueden consultar la convocatoria, los lineamientos, las vacantes y los requisitos en el micrositio del INE sobre la integración de consejos locales y distritales. En esa plataforma también podrán tomar el curso de inducción, registrarse y cargar su documentación, además de consultar la ubicación de la junta local o distrital correspondiente para el cotejo de documentos.