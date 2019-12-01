Morelia, Michoacán, a 26 de noviembre de 2026.- Gladyz Butanda Macías mantiene una posición destacada en el tablero político de Morelia: lidera las preferencias entre las mujeres de Morena y registra una ventaja de 18 puntos sobre el eventual candidato del PAN, de acuerdo con dos recientes estudios de opinión.

La encuesta de Enkoll coloca a la arquitecta de los teleféricos en el primer lugar de las preferencias femeninas rumbo a la coordinación de la Cuarta Transformación en Morelia, con 46 por ciento de respaldo. Daniela de los Santos obtiene 34 por ciento y Giulianna Bugarini alcanza 20 por ciento.

La diferencia evidencia el posicionamiento de Butanda frente a otros perfiles femeninos del partido y la coloca como una alternativa competitiva ante la posibilidad de que Morena postule a una mujer para disputar la presidencia municipal en 2027.

Por otra parte, la medición de De las Heras confirma su fortaleza en un escenario frente a la oposición. En este ejercicio, Butanda alcanza 39 por ciento de las preferencias, mientras que David Cortés, eventual abanderado panista, registra 21 por ciento.

Con una ventaja de 18 puntos sobre el PAN y el liderazgo entre las aspirantes femeninas de Morena, Gladyz Butanda fortalece su proyección como una figura capaz de encabezar un proyecto amplio para Morelia, generar cohesión dentro del movimiento y convocar a sectores que buscan dar continuidad a la transformación de la capital michoacana.