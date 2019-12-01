Giulianna Bugarini se convierte en el perfil femenino con mayor respaldo para coordinar la 4T en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2026 a las 09:11:12

Morelia, Michoacán, a 3 de octubre 2026.— Giulianna Bugarini Torres aparece como la mujer con mayor porcentaje de preferencias dentro de una encuesta sobre los perfiles que podrían encabezar la coordinación de Morena en la capital michoacana.

De acuerdo con la medición de LaEncuesta.mx mostrada en la gráfica, Bugarini registra 18.7% de las preferencias, ubicándose por encima de los otros perfiles femeninos incluidos en la medición. En el conjunto de aspirantes, Juan Carlos Barragán aparece con 41.5%, Luis Navarro con 26.4% y Bugarini con 18.7%. Por ello, la medición la coloca como la mujer con mayor respaldo entre los nombres considerados.

Más allá de los números, Bugarini cuenta con una trayectoria que la ha llevado a ocupar distintas responsabilidades dentro de Morena y de la administración pública estatal.

La actual diputada local por el Distrito 11 de Morelia recibió su constancia después de obtener más de 35 mil votos en la elección de 2024.

Su recorrido político incluye haber sido dirigente estatal de Morena, secretaria de los Jóvenes y posteriormente secretaria del Bienestar de Michoacán, cargo que asumió en diciembre de 2022.

En junio de 2025 también asumió la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, convirtiéndose en una de las figuras de Morena con presencia en los principales espacios de decisión del Poder Legislativo estatal.

Posteriormente, en junio de 2026, Bugarini asumió además la coordinación del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, responsabilidad desde la cual ha encabezado los trabajos de la bancada morenista.

A esta trayectoria se suma su participación en la estructura partidista nacional como consejera nacional de Morena, así como su actividad territorial en Morelia y otras regiones de Michoacán. Recientemente participó en encuentros encabezados por Carlos Torres Piña, donde se planteó fortalecer la organización territorial y la unidad del movimiento rumbo a 2027.

Con estos antecedentes, Giulianna Bugarini se coloca actualmente como uno de los perfiles femeninos centrales de Morena en Morelia, mientras continúa el proceso interno para definir quién encabezará la coordinación del partido en la capital michoacana.

La encuesta no determina por sí misma la designación, pero sí ofrece una fotografía de las preferencias registradas en el momento del levantamiento.