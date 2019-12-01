Gaby Molina llama a cerrar filas con Carlos Torres Piña rumbo a 2027

Morelia, Michoacán, 6 de octubre de 2026.- Gaby Molina expresó su respaldo a Carlos Torres Piña y llamó a su estructura, integrada por referentes de todas las regiones del estado, a cerrar filas con el coordinador para fortalecer el trabajo territorial y de organización frente al reto de 2027.

“Somos un nosotros del que yo soy además el rostro”, afirmó Molina, quien destacó la experiencia y capacidad de su equipo: “somos inteligencia colectiva” y “tenemos experiencia en cuestiones fundamentales: paz, resolución de conflictos”. La ex aspirante convocó a su estructura a sumar esa experiencia al proceso de organización que encabeza Torres Piña.

El coordinador reconoció la trayectoria y el trabajo de Molina: “estoy seguro que podremos llegar a buen puerto con tu equipo y te felicito por este ejercicio de diálogo, por tu trayectoria y tu trabajo”. También destacó su gestión al frente de la Secretaría de Educación: “hoy también existe un orden y eso se lo debemos en gran parte a Gaby Molina, por el esfuerzo y trabajo que hizo”.

Torres Piña afirmó que “la educación es una de las columnas vertebrales de toda sociedad” e invitó a la estructura de Gaby Molina a incorporarse plenamente a los trabajos de organización territorial, para ir nuevamente al encuentro con el pueblo y fortalecer desde las regiones el proyecto de transformación en Michoacán.