David Cortés será el coordinador en Morelia; Quintana niega imposición, pero no recuerda el resultado de la encuesta

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 12:05:25

Morelia, Michoacán, 6 de octubre de 2026.— David Cortés Mendoza será nombrado coordinador municipal en favor de la familia, patria y libertad en Morelia, informó el dirigente estatal del PAN, Carlos Quintana Martínez. El líder panista negó que hubiera imposición o “dedazo” y sostuvo que la designación se definió mediante una encuesta.

Quintana dijo que la etapa del proceso en Morelia ya concluyó, aunque aún están pendientes la toma de protesta y la entrega del documento oficial. También rechazó que el nombramiento represente, por ahora, una candidatura a la alcaldía.

“Es únicamente la coordinación, no nos vayamos más allá”, respondió ante preguntas sobre las declaraciones de Cortés, quien desde hace semanas se presentó como el defensor municipal de la familia en la capital michoacana.

Quintana señaló que la selección de candidaturas se realizará entre los meses diciembre y enero pidió esperar los tiempos del partido.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre los resultados de la encuesta que habría favorecido a Cortés, el dirigente no recordó el porcentaje ni las cifras. Aseguró que no tenía los datos a la mano y dijo que los solicitaría al Comité Ejecutivo Nacional, instancia que, según explicó, estuvo a cargo del proceso. Afirmó que no tendría inconveniente en hacerlos públicos.

Entre quienes aspiraban a la coordinación estaba Yankel Benítez, secretario del Ayuntamiento de Morelia. Quintana sostuvo que hubo “piso parejo” y que los participantes estaban enterados del procedimiento, aunque no dio a conocer los resultados para respaldar esa afirmación.

Sobre los señalamientos de violencia intrafamiliar relacionados con Cortés, Quintana dijo que no tiene antecedentes que le permitan afirmar que sean ciertos y lo describió como “un hombre de trabajo”. Añadió que, a su juicio, pasó los filtros del partido y cumple con el formato conocido como “3 de 3”, pero remitió las preguntas sobre el caso directamente al próximo coordinador.

El dirigente también rechazó que la anticipada presentación de Cortés como coordinador afectara al partido y respondió que “no pasa nada”. Reiteró que el PAN continúa trabajando en otros municipio.