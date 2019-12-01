Morelia, Michoacán, 26 de noviembre de 2026.– Luis Navarro García, aspirante a coordinar los trabajos de la Transformación en Morelia, fue recibido con música de banda, al ritmo del bombo y la tarola, entre saludos, alegría y muestras de afecto de comerciantes del Mercado Independencia, donde llamó a las familias a realizar sus compras navideñas en los negocios locales, en lugar de acudir a las grandes cadenas comerciales.

Entre árboles de Navidad, juguetes, luces, adornos decembrinos y coloridos puestos de ropa, electrónicos, frutas y alimentos, Navarro García recorrió los pasillos acompañado de comerciantes y liderazgos del mercado. Los locatarios lo recibieron con entusiasmo y reconocieron el respaldo que, señalaron, ha brindado al sector a lo largo de su trayectoria.

El exsecretario de Finanzas destacó que el Mercado Independencia es uno de los espacios más emblemáticos de Morelia e invitó a las familias morelianas y michoacanas a visitarlo para adquirir árboles, nacimientos, luces y decoraciones navideñas, contribuyendo directamente a la economía de quienes trabajan en este lugar.

“Que esta Navidad nuestro dinero se quede en Morelia, en manos de nuestros comerciantes y sus familias. En lugar de llevarlo a las grandes cadenas comerciales, apoyemos a los negocios de nuestra ciudad, para que la economía siga circulando y beneficie a nuestra propia gente”, expresó Luis Navarro.

Finalmente, agradeció el cálido recibimiento y reconoció el esfuerzo de generaciones de comerciantes que han dado vida al Mercado Independencia. Reiteró que esta temporada es una oportunidad para disfrutar las tradiciones de Morelia, respaldar a sus comerciantes y fortalecer la economía local.