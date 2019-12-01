Con el 38% de los votos, Morena y Juan Manzo ganarían la elección por la alcaldía de Uruapan: Opinión Pública

Con el 38% de los votos, Morena y Juan Manzo ganarían la elección por la alcaldía de Uruapan: Opinión Pública
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 09:49:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Mich., 6 de octubre de 2026.- Juan Manzo Rodríguez sería la principal carta de Morena para la presidencia municipal de Uruapan rumbo a 2027, según la encuesta de Opinión Pública-Acento.

El subsecretario de Gobierno y hermano del exalcalde uruapense Carlos Manzo, obtuvo 38% como la mejor opción para encabezar la candidatura morenista. Carlos Silva Cortés registró 14% y Erandi Hernández Olvera el 11 %.

Con el 38%, Morena también encabeza la preferencia partidista para la alcaldía, frente a 32% del Movimiento del Sombrero. La diferencia es de seis puntos porcentuales, revela la consulta.

Más datos del sondeo revelan que Juan, quien además es hermano del exalcalde Carlos Manzo, es conocido por el 71% de las personas consultadas y tiene un saldo de opinión positivo de 32 puntos, siendo el perfil mejor posicionado.

Más información de la categoria
Adolescente responsable del feminicidio de su abuela de 77 años, es sentenciado a sanción de 1 año y 8 meses de internamiento
Detenidos por narcomenudeo Jose “N” el “Characo” y Jesús “N” el “Alanís”, en Uruapan
Balean a comerciante en Zamora, Michoacán; está grave 
Del círculo del Mencho al de Amilcar Olán: Cae “El Tanque”, objetivo prioritario de México y EEUU, operador del huachicol y jefe del crimen en 80 municipios de Veracruz
Más información de la categoria
Del círculo del Mencho al de Amilcar Olán: Cae “El Tanque”, objetivo prioritario de México y EEUU, operador del huachicol y jefe del crimen en 80 municipios de Veracruz
Cae "El Tanque", presunto operador de Jalisco en cuatro estados; lo vinculan con ataque contra helicóptero de Marina
65 años de cárcel para tres expolicías, un exdirector ligado a Jalisco detenido y ahora cuatro agentes caen por robo: Sin freno la Policía de Zamora, Michoacán, con Carlos Soto
Segob revisa participación de embajador de EU en evento de seguridad en Querétaro