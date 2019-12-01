Con el 38% de los votos, Morena y Juan Manzo ganarían la elección por la alcaldía de Uruapan: Opinión Pública

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 09:49:28

Uruapan, Mich., 6 de octubre de 2026.- Juan Manzo Rodríguez sería la principal carta de Morena para la presidencia municipal de Uruapan rumbo a 2027, según la encuesta de Opinión Pública-Acento.

El subsecretario de Gobierno y hermano del exalcalde uruapense Carlos Manzo, obtuvo 38% como la mejor opción para encabezar la candidatura morenista. Carlos Silva Cortés registró 14% y Erandi Hernández Olvera el 11 %.

Con el 38%, Morena también encabeza la preferencia partidista para la alcaldía, frente a 32% del Movimiento del Sombrero. La diferencia es de seis puntos porcentuales, revela la consulta.

Más datos del sondeo revelan que Juan, quien además es hermano del exalcalde Carlos Manzo, es conocido por el 71% de las personas consultadas y tiene un saldo de opinión positivo de 32 puntos, siendo el perfil mejor posicionado.