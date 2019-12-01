Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 09:42:21

Morelia, Michoacán, a 27 de noviembre de 2026.– Carlos Torres Piña encabeza las preferencias electorales rumbo a la gubernatura de Michoacán en 2027, de acuerdo con la encuesta de Demoscopia.

El estudio demoscópico coloca a Torres Piña, en un escenario de alianza entre Morena y el Partido Verde Ecologista de México, con el 25.1 por ciento de las preferencias, seguido por Alfonso Martínez, del PAN, con 16.3 por ciento, y Grecia Quiroz, como independiente, con 15.9 por ciento.

En tanto, Carlos Herrera Tello, de Movimiento Ciudadano, registra 7.1 por ciento; Guillermo Valencia, del PRI, 6.9 por ciento, y Raúl Morón, en un eventual escenario como abanderado del Partido del Trabajo, apenas alcanza el 5.5 por ciento.

Los resultados ubican a Torres Piña en la primera posición del escenario electoral planteado por la casa encuestadora, con una ventaja de 8.8 puntos porcentuales sobre Alfonso Martínez.