Claudia Sheinbaum consolida la salud como un derecho: Torres Piña

Morelia, Michoacán, 30 de septiembre de 2026.- El coordinador de la Defensa de la Transformación en Michoacán, Carlos Torres Piña, respaldó la política de salud de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y afirmó que la transformación del país se demuestra cuando el Estado vuelve a asumir la responsabilidad de garantizar derechos fundamentales y acercar los servicios públicos a quienes históricamente habían quedado fuera.

Torres Piña destacó los resultados del programa Salud Casa por Casa, mediante el cual el Gobierno de México reportó 24.8 millones de consultas en hogares y la canalización de más de 818 mil personas a instituciones de salud para dar seguimiento a enfermedades y padecimientos que requerían atención médica. Señaló que esta política representa una diferencia de fondo con el modelo que durante décadas trató la salud como un servicio sujeto a las posibilidades económicas de cada familia.

“Ésa es la esencia de la transformación: que una persona adulta mayor, una mujer, un trabajador o una familia de cualquier comunidad no estén solos frente a una enfermedad. La presidenta Claudia Sheinbaum está fortaleciendo un sistema público que llega al territorio, previene enfermedades y entiende que la salud no es una mercancía, sino un derecho del pueblo”, sostuvo.

El coordinador señaló que esta visión también se refleja en la inversión nacional superior a 180 mil millones de pesos prevista para ampliar y modernizar infraestructura hospitalaria y generar miles de nuevas camas, además de la contratación de personal médico y de enfermería. “La continuidad de la Cuarta Transformación significa profundizar los derechos conquistados y lograr que se traduzcan en mejores servicios y bienestar en cada estado, cada municipio y cada comunidad. Desde Michoacán vamos a acompañar esa ruta”, concluyó.