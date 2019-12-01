Barragán Vélez asegura que la encuesta de Morena en Morelia se redujo a cinco perfiles

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 14:14:36

Morelia, Michoacán, 10 de noviembre de 2026.— El diputado local de Morena Juan Carlos Barragán Vélez afirmó que el proceso interno para definir a quien encabezará la coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación en Morelia ya pasó por filtros y que actualmente se miden a cinco perfiles.

Según Barragán, en la encuesta participan Ernesto Núñez Aguilar, Luis Navarro, Gladyz Butanda, Giulianna Bugarini y él. El legislador mencionó que se han realizado ejercicios de distintas casas encuestadoras.

“Ya solamente están encuestando a cinco personas en este momento”, dijo.

Barragán aseguró que ha sostenido conversaciones con otros aspirantes para hablar del proceso y de la unidad del movimiento. Dijo haberse reunido con Giulianna Bugarini y Ernesto Núñez, Gladyz Butanda y señaló que espera concretar esta semana un encuentro con Luis Navarro, a quien, afirmó, lleva cerca de dos años buscando.

“Yo no tengo ninguna dificultad, yo no tengo ningún problema personal con nadie. Nosotros lo que vamos a hacer es construir la unidad”, sostuvo.

Sobre el compromiso de respaldar a quien resulte elegido, aseguró que aceptará el resultado y apoyará a sus compañeras si alguna de ellas obtiene la coordinación. “Si cualquiera de mis dos compañeras resultara ser electa por una cuestión de género, van a contar con todo nuestro apoyo y todo nuestro respaldo”, afirmó.

El diputado local dijo que la definición debe basarse en las encuestas y en el perfil de quienes buscan encabezar el proyecto.