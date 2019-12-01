Asegura Jucopo que blindarán presupuesto del IEEQ y seguridad en Querétaro rumbo al 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 19:09:46

Querétaro, Querétaro, 11 de noviembre de 2026.- Frente a un escenario nacional marcado por ajustes presupuestales a los órganos electorales, el Poder Legislativo de Querétaro se alista para blindar financieramente los pilares clave de la estabilidad estatal de cara a los comicios de 2027, afirmó Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Adelantó que el paquete fiscal priorizará recursos para la seguridad, la procuración de justicia y, de manera primordial, la suficiencia operativa del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).

Enfatizó que escatimar recursos al árbitro local pone en riesgo la protección técnica de los comicios, advirtiendo que el organismo debe contar con la solidez necesaria para operar desde oficinas regionales hasta el pago de personal especializado.

"Hoy lo que requiere mucho el Instituto Electoral de Querétaro para poder llevar unos comicios muy protegidos es dinero; en la medida en la que tengamos dinero para tener elecciones libres, democráticas y seguras, el voto popular se garantiza... no que no tengan para pagar una renta en Jalpan, una renta en San Juan o un personal abogado".

En el plano macroeconómico, Vega Guerrero advirtió sobre un incremento "peligroso" en las transferencias económicas directas por parte de la Federación rumbo a 2027, lo cual ocurre en detrimento de rubros estratégicos para el estado como el mantenimiento carretero, la infraestructura, la salud y la seguridad pública.

Pese a este entorno de restricciones financieras, el legislador confirmó que la legislatura buscará robustecer los presupuestos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Poder Judicial, manteniendo los proyectos prioritarios solicitados por el Ejecutivo en materia educativa y de seguridad.

Sobre los señalamientos de la oposición respecto a la aplicación de fondos educativos federales, el blanquiazul abrió la puerta a revisar las cifras y sumarse institucionalmente a cualquier exigencia de cumplimiento si se detectan omisiones legales.

Cuestionado sobre los reclamos en torno a presuntos retrasos del IEEQ en la resolución de denuncias, el líder de la Jucopo salió en defensa del órgano autónomo.

Atribuyó la saturación de trabajo no a una omisión institucional, sino al uso excesivo de la vía jurisdiccional por parte de los propios partidos políticos.

"El IEEQ está recabando datos, lleva un proceso y tiene un montón de trabajo. Creo que se ha abusado por parte de los actores políticos de meter recursos en todo, siempre ya es como por de ley que todo lo denuncien y están llenando al órgano electoral de mucho trabajo. Están en tiempos".