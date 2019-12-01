'Andy' López formaliza sus intenciones de buscar diputación federal en Tabasco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 08:00:23

Villahermosa, Tabasco, a 2 de octubre 2026.- Andrés Manuel López Beltrán, mejor conocido como ‘Andy’ anunció que llenó su registro como aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y de la Soberanía Nacional en el Distrito 6 federal de Tabasco.

A través de redes sociales, el hijo del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador confirmó sus aspiraciones y adelantó que realizará recorridos por distintas comunidades de la entidad.

Además, López Beltrán señaló que visitó a familias de Río Tinto Tercera Sección y Alvarado Jimbal, en el municipio de Centro, así como de Tequila Primera Sección, en Jalapa.

“En cada conversación confirmamos que la transformación se construye con presencia y con palabra”, compartió en su publicación.

Cabe mencionar que, desde el pasado mes de agosto, el hijo de AMLO había iniciado recorridos por comunidades del distrito.