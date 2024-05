“Ya ganamos, salgamos a votar masivamente por el proyecto de continuidad”: Toño Ixtláhuac

Zitácuaro, Michoacán, a 22 de mayo de 2024.- Toño Ixtláhuac, con su visión progresista y su gran compromiso por Zitácuaro, ha logrado cautivar no solo el corazón de la comunidad, sino también su confianza en las urnas. Las encuestas reflejan de manera contundente una preferencia electoral abrumadora a su favor, destacando su posición como el candidato más querido y respaldado por la ciudadanía.



Con un impresionante 82% de nivel de posicionamiento en el municipio, Toño supera no solo a exgobernadores y expresidentes municipales, sino que también se erige como un referente indiscutible de liderazgo y confianza para los zitacuarenses.



Este alto nivel de preferencia electoral no es solo un reflejo del cariño y la admiración que la gente tiene por Toño, sino también un reconocimiento a su capacidad probada para generar resultados tangibles.



Juan Antonio Ixtláhuac ha implementado exitosamente políticas de atención ciudadana, dedicando cada miércoles de su gobierno para escuchar directamente las preocupaciones y necesidades de los habitantes de Zitácuaro desde la plaza cívica. Además, su compromiso con la transparencia y la participación ciudadana lo llevó a establecer la “Oficina de Atención Ciudadana”, facilitando aún más el acceso de la comunidad a los recursos y servicios municipales.



Quizás un tanto por su historia de vida, ha mantenido una agenda intensa de trabajo, que va desde reuniones hasta visitas a colonias y comunidades, se extiende de lunes a domingo, mostrando su dedicación constante al servicio público y su disposición para trabajar incansablemente por el bienestar de Zitácuaro.



Toño Ixtláhuac no solo es reconocido por su destacada trayectoria política, sino también por su carácter afable, su calidez humana y su compromiso inquebrantable con el bienestar de la ciudadanía lo convierten en un verdadero líder.



A pesar del alto nivel de preferencia electoral que reflejan las encuestas, Toño Ixtláhuac, con humildad y determinación reconoce la importancia de elevar la participación electoral este 2 de junio y hace un llamado a todos los ciudadanos a salir a votar masivamente para que no haya duda del triunfo.



Consciente de que la verdadera fuerza democrática radica en la participación activa de la ciudadanía, Toño Ixtláhuac insta a todos los zitacuarenses a ejercer su derecho al voto y hacer oír su voz en las urnas. Destaca la importancia de cada voto en la construcción de un futuro mejor para Zitácuaro y subraya la necesidad de que todos contribuyamos con nuestro granito de arena en este proceso electoral.



Para Juan Antonio Ixtlá, el verdadero triunfo no solo radica en ganar las elecciones, sino en construir una comunidad más unida, justa y próspera para todos. Su llamado a la acción electoral es un recordatorio de que la democracia es un ejercicio colectivo que requiere el compromiso y la participación de todos los ciudadanos.



Toño Ixtláhuac nos recuerda que nuestra voz es nuestra mayor herramienta de cambio y que juntos podemos hacer historia saliendo a votar este 2 de junio. Es momento de levantar la mirada, elevar nuestras voces y salir a votar con determinación y esperanza por el futuro de Zitácuaro.



Este 02 de junio vota por Toño Ixtláhuac y por las y los candidatos de la coalición Morena – PT. “El poder lo tienes tú”.