Todos los días hubo atentados contra candidatos: Xóchitl Gálvez

San Juan del Río, Querétaro, a 28 de mayo de 2024.- Terminar la Carretera 57 y dar apoyo al campo con mejores sistemas de agua son algunas de las promesas de Xóchitl Gálvez Ruiz para el estado de Querétaro.

En caso de ganar el 2 de junio, “a Querétaro le espera que crezca económicamente con mejores empresas tecnológicas”, refirió la candidata presidencia por la Coalición Fuerza y Corazón por México.

Durante su visita a Querétaro y con una asistencia de más de 5 mil personas, la representante de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática aseguró que el estado no sería lo que es hoy sin José Calzada Rovirosa y Francisco Domínguez Servién. “La gente sabe que ha tenido buenos gobiernos con “Pepe” Calzada y “Pancho” Domínguez”.

El evento se realizó en el Palenque del recinto ferial del municipio de San Juan del Río, donde la abanderada a la presidencia de México estuvo flanqueada por las dirigentes estatales del tricolor y de Acción Nacional, Abigail Arredondo Ramos y Leonor Mejía Barraza respectivamente y donde llamó a la ciudadanía a que el próximo 2 de junio salga a votar.

Ante la presencia de las y los candidatos de la coalición tripartidista al Senado de la República, al Congreso federal y local y a las 18 presidencias municipales, Gálvez Ruiz reconoció que las elecciones han sido violentas, con atentados todos los días contra candidatos y contra la gente que está en campaña.

“Sabemos que no vamos a tener representantes de casilla en varios estados, no quiere estar en la zona sur de Chiapas, en ciertas zonas de Sinaloa y Tamaulipas; no puede haber elecciones limpias cuando no hay certeza porque hay candidatos que renunciaron; por lo que confiamos que al menos haya unas elecciones en paz”.

Sobre las encuestas, se dijo respetuosa, pero consideró que estas no muestran la realidad, por lo cual negó que la ventaja sea de 20 puntos.

“Simplemente yo estoy convencida que en esta elección hay un voto oculto muy importante el ánimo que hay en la gente; no se sentía desde que ganó Fox, no se veía es entusiasmo, o sea, que estemos a 20 puntos no hay manera porque el ánimo de la gente dice otra cosa”, aseguró.

Llamó al candidato a la presidencia municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia a mejorar las condiciones de los elementos de seguridad pública, con mayor sueldo, seguridad social y a erradicar la violencia contra la mujer.

Para finalizar adelantó que cerrará su campaña en un acto muy íntimo y simbólico en el pueblo de Tepatepec, Hidalgo, de donde es originaria, en casa de sus abuelos con su familia y algunos amigos y compañeros.