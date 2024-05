Signa Karla Vázquez compromisos con AMANC Michoacán

Morelia, Michoacán, a 28 de mayo de 2024.- A 5 días de realizarse la jornada electoral, la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) Michoacán, recibió a Karla Vázquez, candidata a Diputada Local por el Distrito 11 del partido Tiempo X México, para firmar los Compromisos con la Niñez y la Adolescencia con Cáncer.

En este décimo octavo encuentro con candidatos, el Presidente de AMANC Michoacán, David Gutiérrez, habló de la situación actual que viven las y los niños con cáncer y de la necesidad de apoyar desde la legislatura a este sector que durante años ha sido olvidado por parte de los representantes populares.

Mencionó que AMANC Michoacán, recibió un total de 212 niños en 2023, a los cuales se siguen sumando familias para ser apoyadas con transporte, hospedaje y alimentación.

“El problema es que no hay medicamentos, no se detecta a tiempo y no hay apoyos para las familias con algún enfermo. Haciendo equipo podemos crear una sociedad mejor y cambiar la vida de nuestros pequeños”.

Cabe destacar que fundación AMANC, seguirá recibiendo hasta el día de mañana 29 de mayo a las y los candidatos que gusten sumarse a estas iniciativas a fin de lograr un vínculo con quienes estarán a cargo de los diversos cargos de la administración pública.