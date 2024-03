No habrá "teléfono rojo" entre Palacio Nacional y Palenque, asevera Sheinbaum

Monterrey, Nuevo León, a 25 de marzo 2024.- La candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que de llegar a la Presidencia de la República, “no habrá teléfono rojo” entre Palacio Nacional y Palenque, en referencia al lugar de retiro del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Aseveró que si gana las elecciones del próximo 2 de junio, la que gobernará será ella y no pedirá ni recibirá instrucciones del mandatario mexicano, aunque, comentó que sí le gustaría verlo en alguna ocasión.

“Él ha tomado la decisión de no participar. ¿Que me gustaría verlo en algún momento?, pues eso siempre, pero de ahí a que voy a estar consultando o habrá un teléfono donde me esté mandando instrucciones, pues eso no… teléfono rojo, pues eso no, desde Palenque hasta Palacio Nacional no va a haber este teléfono rojo”, comentó desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

En entrevista para el medio EL UNIVERSAL, la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México comentó que sí considera posible un golpe de Estado técnico, ya que tiene adversarios que sienten perdida la elección y podrían buscar, aliados con el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la anulación de su triunfo en las urnas.

Por otra parte, declaró al medio citado que no considera que el crimen organizado será factor en el resultado de los comicios, aunque aceptó que sí podría suceder en algunas presidencias municipales.