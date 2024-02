Morena cree que trabajar es estar en campaña: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán; 23 de febrero de 2024.- Morena cree que trabajar es estar en campaña porque ellos solamente hacen un esfuerzo en tiempos electorales, subrayó el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, al ser cuestionado por los medios de comunicación respecto a los morenistas que le piden solicitar licencia al cargo.

En este sentido, sostuvo que continuará trabajando como alcalde como lo ha hecho desde el primer día de la administración, y en su momento tomará una decisión para comenzar con la campaña, de acuerdo a los tiempos que marca la ley electoral y no cuando quieran los funcionarios de Morena.

Indicó que quienes sí se encuentran en campaña y en franca violación a la ley son los morenistas y citó a manera de ejemplo el arranque de una obra estatal, donde hubo personas con chalecos guindas y logos que llegaron para echar porras a los funcionarios afiliados a ese partido.

A todo ello, Alfonso Martínez reiteró que en el partido guinda “ya me sueñan” pues están muy preocupados por lo que realiza en la capital del estado y no por lo que sucede en otras partes del estado; agregó que Michoacán tiene 113 municipios y tan sólo tienen interés en lo que pasa en la urbe moreliana, cuando en el resto de la entidad hay temas relevantes.

Por otra parte, respecto a la posible cancelación de recursos estatales para obras en Morelia, Alfonso Martínez señaló que siempre pueden existir pretextos para no entregar apoyos, sin embargo, consideró que al no otorgarle la candidatura al perfil que querían en morena, no hay motivos para seguir castigando a la capital.