Morelia tendrá cuerpos de emergencia a la altura de una gran ciudad: René Valencia

Morelia, Michoacán, a 3 de mayo de 2024.- Con René Valencia los morelianos serán protegidos y contarán con cuerpos de emergencia a la altura de lo que merece la ciudad capital y sus habitantes, indicó el candidato a la Presidencia Municipal por el PRI.

Los héroes que arriesgan la vida cada día por los morelianos, bomberos, policías y paramédicos, tendrán también un trato y sueldos dignos, y se les dotará con el mejor equipo, implementos y condiciones laborales para poder desempeñar el gran trabajo que realizan a favor de la sociedad, añadió.

“Son nuestros héroes anónimos, siempre están olvidados, los traen sin gasolina, los traen sin equipo, sin oxígeno, no lo digo yo. En mi administración, eso se acabará, serán dotados de todos lo necesario”, dijo.

Como parte de sus propuestas de gobierno para Morelia, René Valencia rehabilitará e instalará bases de bomberos en cada entrada y salida de la capital michoacana, mismas que, además de cuerpos de emergencia, tendrán de forma permanentes, elementos de la Policía Municipal para la protección y rápida respuesta.

“Vamos a instalar una base completa con bomberos, con elementos de la Policía de Morelia, así como de Protección Civil, con una ambulancia en cada punto de entrada y salida de Morelia, porque no hay quién atienda a los morelianos rápidamente, porque desde que se desplazan de la base que está a un lado del estadio Morelos, es mucho tiempo. En casos de emergencias médicas, los segundos, los minutos son vitales para salvarle la vida a un moreliano”, afirmó el abanderado priista.

René Valencia recordó la importancia de que en Morelia se termine la corrupción y en la ciudad se apliquen los reglamentos en materia de obra pública y desarrollo urbano, para que los cuerpos de emergencia hagan su trabajo de forma adecuada, un ejemplo de ello, es la falta de una red de hidrantes, los cuales en muchas ocasiones no son instalados, a pesar de ser una norma.

“Morelia no cuenta con una red de hidrantes, no hay tomas, y eso se debe a la corrupción de no exigir a los constructores se alineen y se apeguen al programa de desarrollo poblacional y urbano, las constructoras deben poner la red de hidrantes, siempre por los moches no los ponen”, denunció.

El candidato priista a la Alcaldía mencionó que la protección civil debe ir siempre de la mano de la seguridad, y son ejes fundamentales de su proyecto de gobierno para Morelia.

Recordó también su propuesta de que Morelia contará con un helicóptero propio para realizar labores de seguridad pública, pero, además, de rescate y de combate a incendios forestales en los bosques de la demarcación.