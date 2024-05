Mi campaña no es testimonial, asegura Olga Luz Espinosa

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 23 de mayo 2024.- La candidata a la gubernatura de Chiapas, por la coalición Fuerza y Corazón por Chiapas, Olga Luz Espinosa Morales, aseguró que su campaña no es testimonial y que cuenta con objetivos específicos.

Lo anterior durante una entrevista para el medio Aquínoticias, en donde aceptó que sus posibilidades de ocupar el Ejecutivo estatal son bajas, pero recalcó que no es imposible, a pesar de no ser la favorita en la contienda.

Además, señaló que parte de sus objetivos de campaña, en caso de no triunfar el próximo 2 de junio son: que de darse el triunfo del candidato de Morena no sea por un resultado avasallador; empujar espacios para la alianza en el Congreso; y poner algunos temas como la inseguridad en la agenda de las campañas.

Por otra parte, ante la pregunta: “¿Ha percibido muy dispareja la campaña?”, la candidata de oposición contestó que:

“Creo que son campañas desproporcionadas para las mujeres. No quería entrar a la campaña para la gubernatura porque se necesita mucha estructura y la primera vez que me dijeron de la posibilidad de competir, lo primero que pregunto es de cuánto se habla para el tema de la gubernatura. Yo no soy rica de inicio, y cuando me dicen cuánto, pues, dije: no nunca podría. Si yo tuviera esa paga no estaría participando en política, estuviera haciendo otro tipo de actividad.”