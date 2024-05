Habrá Seguridad Física y Patrimonial Condominios: Chepe Guerrero

Querétaro, Querétaro, 28 de mayo 2024 .- Josué “Chepe” Guerrero, candidato a la presidencia municipal de Corregidora por el Partido Acción Nacional (PAN), visitó el Fraccionamiento Terranova para escuchar las inquietudes de las y los vecinos, así como dar a conocer sus propuestas.



Destacó que, durante los 43 días de su campaña, ha recorrido todos los rincones de Corregidora y se comprometió a trabajar para que siga lo bueno en esta demarcación.



“Quiero cerrar con un tema que no voy a voltear a otro lado, al contrario, sé que es un tema que debo tomar por los cuernos, que es el tema de la situación del régimen condominal. Todo lo que tiene que ver con la entrega de los condominios al municipio, todo lo que tiene que ver con desarrolladores que o no dan respuesta, o que les vendieron algo que no era lo que ellos promocionaban, o que no los atienden como deberían cuando ustedes les presentan alguna queja”.



De la misma forma se comprometió con los residentes de los condominios a facilitar la transición hacia la entrega de fraccionamientos por parte de las desarrolladoras. Esto con la finalidad de que cuenten con los servicios necesarios, asegurando que las familias puedan vivir en condiciones dignas y con una infraestructura adecuada.



Destacó la importancia de esta transición para mejorar la calidad de vida de los habitantes y promover un desarrollo ordenado y sostenible en Corregidora.

“Entonces qué estoy proponiendo ahí, de lo que ya puedo hacer hoy con la normatividad municipal y estatal mi propuesta se llama Condominio Protegido, no solo hablo de proteger la seguridad física y patrimonial hablo por supuesto de una debida atención del municipio desde la Secretaría de Desarrollo Urbano, creando un área específica de atención a los condominios para nosotros entrar a intervenir cuando el desarrollador esté teniendo una actitud o una acción que vaya en contra de los condóminos”.



Llamó a la ciudadanía a salir a votar este 2 de junio por el Partido Acción Nacional y sus candidatos. Enfatizó que la participación activa de las y los ciudadanos es crucial para construir un Corregidora mejor y más próspero. Invitó a todos a unirse para que siga lo bueno y a demostrar su compromiso con el futuro del municipio a través del voto.