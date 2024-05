En Morelia la gente está decidida a participar, y a que su voz siga siendo escuchada: Araceli Saucedo

Morelia, Michoacán, a 3 de mayo de 2024.- En Morelia la gente está decidida a participar, a que su voz siga siendo escuchada, porque saben que la unidad, la libertad, el desarrollo, son valores esenciales que hay que defender, subrayó Araceli Saucedo Reyes, candidata al Senado de la República por la Coalición Fuerza y Corazón por México.

En la Tenencia Morelos, en compañía de los candidatos por el PAN y PRD a la presidencia municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, y Carlos Quintana Martínez a diputado local, Araceli Saucedo celebró el entusiasmo de las y los morelianos por lo que saben es un proyecto de éxito que ha mostrado resultados en el ejercicio de la tarea pública.

“En mi propia experiencia de vida, sé que este mundo sólo puede cambiar para bien si todas y todos le entramos, participamos y hacemos que nuestra voz se escuche, es lo que me llevó a la actividad pública. Por eso, en cada responsabilidad que he asumido, en las tareas que he tenido y en la que tendré como senadora de la República, he buscado y buscaré en todo momento escuchar, conocer, aprender y construir con la gente, porque estoy convencida que no hay otro camino para salir adelante”.

Araceli Saucedo manifestó su entusiasmo por la respuesta de la gente a lo largo de estas semanas de campaña, y consideró gratificante ver cómo las y los morelianos, saben salir adelante haciendo sinergia con autoridades municipales que saben responder y han venido trabajando con Alfonso Martínez a la cabeza para que el municipio brille.

“No se trata sólo de llegar a ocupar un espacio de representación, estoy convencida que el deber real, es ejercer esa responsabilidad que las y los ciudadanos otorgan con su voto, para llevar cristalizar las propuestas e inquietudes de la gente, y hacer que la tarea pública responda de manera efectiva a la realidad que estamos viviendo”.

Apuntó que desde el Senado de la República trabajará por contribuir en el desarrollo de Morelia, propiciando mecanismos legales para que los recursos que corresponden a los municipios no sean retenidos por otros niveles de gobierno bajo criterios políticos, como ha sucedido en la capital michoacana con el actuar del Gobierno del Estado.