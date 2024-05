El PAN no cumplió, con la 4T vamos a transformar a Guanajuato: Claudia Sheinbaum

Irapuato, Guanajuato, a 03 de mayo de 2024.- El PAN en Guanajuato no cumplió y por eso va a llegar la Cuarta Transformación a traer bienestar en ese estado del país, aseguró la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena, PT y PVEM) a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su visita al municipio de Irapuato, donde presentó su Proyecto de Nación con el que traerá mayor seguridad y mejores salarios para las y los guanajuatenses.

“Si no pudieron, ¿cómo creen que van a poder los próximos seis años? Si no cumplieron, pues no van a cumplir los próximos seis años. Por eso, Guanajuato va a entrar a la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México.”, afirmó.

Exhibió que en Guanajuato el salario mínimo está por debajo de lo que marca la ley, lo que catalogó como una acción ilegal y que con la llegada de la 4T a la entidad comenzará a reformarse para que los guanajuatenses puedan acceder a mejores condiciones de vida con salarios dignos.

“Aquí en Guanajuato se paga menos que el salario mínimo, eso es ilegal, aquí cuando llegue Alma hay que obligar a que se pague el salario mínimo como está en la Constitución y las leyes de la República y garantizar que el salario mínimo aumente por encima de la inflación”, anunció.

Agregó que uno de los objetivos de su Proyecto de Nación es garantizar el acceso a la salud como un derecho y por ello anunció que llegará el sistema IMSS-Bienestar a esta entidad, después de que el gobierno panista se negó a firmar el convenio de colaboración para fortalecer los servicios de salud.

Expuso que la seguridad es otro de los temas pendientes, por lo que hizo un llamado a las y los guanajuatenses de Irapuato a votar masivamente por Morena, PT y PVEM, con el objetivo de que se gane la mayoría en el Congreso del Estado y así nombrar un nuevo Fiscal General del Estado que sí atienda las necesidades de la gente.

“Aquí hay que votar masivamente por Morena, porque tiene que ganar Alma y tenemos que ganar la mayoría en el Congreso de Guanajuato para poder elegir un nuevo Fiscal”, fue el llamado.

Denunció que los jóvenes de Guanajuato están abandonados sin acceso a la educación y con bajos salarios, lo cual hace de esta entidad una de las más afectadas por las adicciones, por ello dio a conocer la construcción de más preparatorias y mantener los programas sociales para atender las causas que originan la delincuencia.

Por su parte, la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” a la gubernatura de Guanajuato, Alma Alcaraz, destacó los resultados alcanzados por Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, cuando fue Jefa de Gobierno en la Ciudad de México y se comprometió a lograr los mismos resultados en la entidad que busca gobernar.

Durante su intervención, Irma Leticia González Sánchez, candidata a presidenta municipal de Irapuato, afirmó que Claudia Sheinbaum “es una gran mujer que me va a ayudar aquí en Irapuato a cortar de raíz la corrupción, a sacar al PAN fuera”.

Finalmente, el candidato a senador, Ricardo Sheffield Padilla, confió en que con Claudia Sheinbaum se alcance la Prosperidad Compartida, una vez que llegue a la Presidencia de México.

“Hay esperanza para Guanajuato y esa esperanza para Guanajuato, para Irapuato, es lograr la Prosperidad Compartida que nos promete y hará realidad Claudia Sheinbaum como Presidenta de México, aseveró.

Al evento también asistieron los candidatos al Senado de la República, Virginia Magaña Fonseca, Martha Lucía Micher y Pedro David Ortega; los candidatos a diputados federales Ricardo Ramírez Nieto y José Javier Aguirre Gallardo; el candidato a la presidencia municipal de Silao, Carlos García Villaseñor; Antares Vázquez, enlace estatal de la Coordinación Nacional; Néstor Núñez López, coordinador de la Segunda Circunscripción; Fernando Castro Trenti, delegado estatal; Adriana Guzmán, presidenta de Morena en el estado; Sergio Contreras, secretario general del PVEM en la entidad; y Alejandro Tirado, comisionado del PT.