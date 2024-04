Claudia Sheinbaum responde que Xóchitl Gálvez mostro un comportamiento “deleznable y vergonzoso”

Ciudad de México, a 8 de abril del 2024.- Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia, dijo que no es responsable de los casos de derrumbe del Colegio Rébsamen y la Línea 12, ambos ocurridos en la Ciudad de México.

Mencionó que fue deslindada de ambos casos porque ya fueron explicados, por tanto, aseguró que esas acusaciones no van a afectar su campaña presidencial, “además que quede claro, como siempre lo he dicho, que en mi periodo en la jefatura delegacional de Tlalpan no se construyó ningún piso ni hubo manera de evitarlo”.

Entonces criticó a su rival en la carrera por la silla presidencial, Xóchitl Gálvez, de la cual aseguró que ha lucrado de forma “deleznable y vergonzoso” con las víctimas de ambos casos, que dejaron 26 menores de edad fallecidos y 26 pasajeros sin vida.

Además, señaló que salió del debate victoriosa y dijo que pasará lo mismo con ella en la prueba de fuego, que será el día de las votaciones “salimos contentos, triunfadores (…) vamos a ganar la presidencia de la República el próximo 2 de junio”.