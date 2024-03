Claudia Sheinbaum presenta propuestas en materia de Salud

Ciudad de México, 26 de marzo del 2024.- La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM), Claudia Sheinbaum, presentó sus propuestas para el sector Salud en caso de ganar la Presidencia de México, entre las que destacan la digitalización de trámites, un programa denominado “Salud Casa por Casa” para la atención domiciliaria y que Birmex continúe con la compra y almacenamiento de medicamentos.

“Vamos a impulsar el mejor sistema de salud pública para el bienestar”, manifestó Sheinbaum, junto a David Kershenobich, quien es el coordinador de foros por la transformación en el tema de salud.

La aspirante presidencial del oficialismo aseguró que tienen al mejor equipo en la definición de la política de salubridad, ya que se pone al centro a las personas y particularmente a "los que menos tienen, y los que más sufren en la prevención y atención de la salud".

"Vamos a tomar el sistema como se queda ahora con sus avances y vamos a impulsar el mejor sistema de salud pública para el bienestar, la salud es uno de los elementos centrales en la política del próximo sexenio", dejó en claro Sheinbaum.

"Somos los únicos que tenemos como convicción que el acceso a la salud es un derecho, no es una mercancía, no es un privilegio. No sé trata de que el que tenga recursos económicos pueda acceder a la salud o del viejo seguro popular, que no solo solamente no resolvió los problemas sino provocó enormes corrupciones en distintas entidades de la República", dejó en claro.

Entre las propuestas presentadas, David Kershenobich destacó que la Secretaría de Salud será responsable de las actividades normativas y regulatorias, en concordancia con el Consejo de Salubridad General, quien elaborará los catálogos de medicamentos esenciales y no esenciales.

Asimismo, la dependencia federal encargada de la salud será también responsable de la prevención y de la salud pública, incluida en forma prioritaria la vacunación, promoverá la producción nacional de vacunas y el uso de la cartilla digital de vacunación, además coordinará a los Institutos Nacionales de Salud en la investigación y alta especialidad.

Por su parte, en la propuesta de salud de Sheinbaum, el IMSS continuará con la atención de la población con seguridad social; el IMSS Bienestar se encargará de la atención médica de quienes no cuentan con seguridad social, dando prioridad a los cuidados preventivos, e incluyendo estudios de laboratorios y de gabinete, así como cirugías y medicamentos gratuitos.

Se impulsara la receta electrónica, que migrará a la plataforma SIMF (Sistema de Información de Medicina Familiar) del IMSS.

Se prevé que a Secretaría de Salud establezca convenios con farmacias que se adhieran al programa para dispensar gratuitamente medicamentos genéricos a pacientes del IMSS Bienestar con hipertensión arterial, diabetes, así como medicamentos antidiarreicos, antieméticos, ácido fólico, hierro y anticonceptivos.

Cabe destacar que lo anterior no reemplazaría la entrega en las unidades de salud, sino que la complementa, con la promoción del apego al tratamiento.

En las propuestas en materia de Salud de Sheinbaum, también se menciona que se harán expedientes digitales de cada paciente y los resultados se pueden dar a conocer mediante una aplicación digital.