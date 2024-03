Clara Brugada impulsa crear registro público de maltratadores de animales

Ciudad de México, 26 de marzo del 2024.- La candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM), Clara Brugada, realizó una caminata perruna y presentó su agenda animalista en la Alameda Sur.

La candidata del partido gobernante se vio acompañada de su perrito Iztli, en donde anunció un total de 19 propuestas en materia de bienestar y cuidado de los animales, entre las que destacan la creación de una Fiscalía Especializada en Maltrato Animal, el registro público de maltratadores de animales, y la creación de al menos 100 parques caninos.

En ese sentido, Brugada se pronunció a favor de la eliminación de las corridas de toros, las cuales, dijo, a título personal, sí es maltrato animal, no obstante, “es un tema que debe resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

“Estamos aquí para dar un paso más en la lucha por los derechos de los animales, (vamos por) una Ciudad con cero crueldad animal, y ser la Ciudad más defensora del bienestar animal”, dejó en claro.

Brugada Molina apuntó que va a fortalecer la Brigada de Atención Animal, “para mejorar su capacidad y su velocidad de intervención frente a situaciones de maltrato”.

También expresó que apoyará a asociaciones y rescatistas independientes, principalmente, en otorgar alimento para los animales que tienen en resguardo.

“En la cuarta transformación no sobra nadie, así que gobernamos para todos, y para todas, incluidos, los animales. No puede haber transformación verdadera, si no se piensa en el bienestar animal, así que la cuatro debe ser animista”, concluyó.