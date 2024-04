Acusa MC al PRI de bajar la canción "Presidente Máynez" de plataformas digitales

Ciudad de México, a 13 de abril 2024.- El candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, acusó a “la vieja política”, en especial al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, de bajar la canción “Presidente Máynez” de la plataforma digital Spotify.

En su cuenta oficial de X, el presidenciable del movimiento naranja, señaló que la mañana del 13 de abril, cientos de simpatizantes le informaron que la canción ya no estaba disponible en la plataforma.

“Con la novedad de que la vieja política nos volvió a hacer una marranada. Decenas de miles de personas me están reportando que tiraron la canción de Spotify”, denunció Álvarez Máynez.

Asimismo, afirmó que fue “Alito” quine contrató a una persona llamada Moisés Salah para disputar los derechos legales por la música para que la plataforma diera de baja “Presidente Máynez” por problemas con su autoría.

“(La canción) Es de Yuawi, es de Moi Barba, que es gente que siempre ha trabajado con Movimiento Ciudadano. El PRI dice que la canción es de ellos y están reclamando que la gente no la use, que no la pueda usar y que no la pueda subir”, agregó el abanderado de MC.