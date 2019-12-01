¡Engañaron a un niño de 11 años! Le dijeron que su abuela estaba secuestrada y lo hicieron esconderse en un parque para extorsionar a su madre; ocurrió en Ecatepec

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 08:29:12

Ecatepec, Estado de México, 9 de abril del 2026.- Un niño de 11 años fue víctima de un intento de extorsión en Ecatepec, Estado de México, luego de que delincuentes lo engañaran mediante una llamada telefónica en la que le hicieron creer que su abuela estaba secuestrada.

El menor se encontraba en su casa, ubicada en la colonia Vista Hermosa, cuando recibió una llamada en la que una persona le aseguró que su abuelita estaba privada de la libertad.

Para supuestamente recuperarla, le indicaron que bajara a un parque cercano, se escondiera y no hablara con nadie.

Sin saber que se trataba de un engaño, el niño siguió las instrucciones, en la búsqueda de que soltaran a su familiar.

Al mismo tiempo, la madre del menor recibió otra llamada en la que los delincuentes le exigieron dinero a cambio de liberar al niño, bajo la premisa de que lo tenían secuestrado.

Ante la situación, la mujer pidió apoyo en la red vecinal, por lo que policías municipales del Sector Tres iniciaron un operativo de búsqueda en la zona.

Durante el recorrido, taxistas se percataron de que el menor se encontraba escondido en el parque, tal como le habían indicado los extorsionadores, y dieron aviso a los policías, quienes lo trasladaron con su familia.

El propio niño relató que los delincuentes le pidieron que no hablara con nadie y que no contestara llamadas mientras permaneciera oculto.

Aunque el menor fue localizado sano y salvo y no se realizó ningún pago de extorsión, las autoridades señalaron que este tipo de engaño, conocido como “llamadas cruzadas”, es utilizado para manipular a menores y presionar a sus familiares para obtener dinero.

De acuerdo con reportes, en lo que va del año se han registrado al menos nueve casos similares en Ecatepec que involucran a menores de edad.