Empleada de Pemex podría enfrentar sanciones con hasta 9 años de prisión tras polémica por "XV años del siglo en Tabasco"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 08:57:43

Villahermosa, Tabasco, 9 de abril del 2026.- Virginia Guillén Ávalos, trabajadora auxiliar de Petróleos Mexicanos (Pemex) y esposa del empresario gasolinero Juan Carlos Guerrero Rojas, podría enfrentar sanciones que van desde su baja e inhabilitación del servicio público hasta nueve años de prisión, por presunta defraudación fiscal.

De acuerdo con información difundida por El Universal, la funcionaria no habría declarado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) la totalidad de sus bienes ni la forma en que fueron adquiridos.

El caso tomó relevancia pública tras la difusión de la lujosa fiesta de XV años organizada para su hija en Tabasco, cuyo costo fue estimado en millones de pesos.

Según el reporte periodístico, Guillén Ávalos —quien se desempeña como auxiliar técnico B en Pemex con un salario cercano a 38 mil pesos mensuales— habría adquirido casas, terrenos y una camioneta BMW pagada de contado, bienes que presuntamente no fueron reportados en su última declaración patrimonial.

Tras la polémica, Pemex presentó una denuncia ante la Unidad de Responsabilidades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que se investigue el caso.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que antes de hablar de posibles sanciones es necesario que avancen las investigaciones del Órgano Interno de Control, con el fin de determinar si existieron irregularidades.

“Primero tiene que hacerse la investigación. Quien tiene que determinarlo no es el director de Pemex, sino la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el propio Órgano Interno de Control”, afirmó la mandataria.

La presidenta añadió que la instrucción es realizar las indagatorias correspondientes y posteriormente definir las acciones legales que procedan, para evitar cometer injusticias.