Captan brutal golpiza contra un hombre afuera de su casa en Hidalgo; buscan a responsables

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 07:59:19

Mineral de Reforma, Hidalgo, 9 de abril del 2026.- Una violenta agresión registrada en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, ha generado indignación entre vecinos y usuarios en redes sociales, luego de que se difundiera un video donde se observa el momento en que tres sujetos golpean brutalmente a un hombre hasta dejarlo inconsciente en plena calle.

De acuerdo con las imágenes difundidas, los hechos ocurrieron la noche del 7 de abril en una vivienda ubicada en la colonia Militar.

En el video se observa cómo los agresores comienzan a lanzar piedras contra la casa, provocando daños visibles en la fachada.

Momentos después, cuando el propietario sale para intentar detener la agresión, uno de los sujetos lo ataca por la espalda, presuntamente con un tabique, y luego lo golpea directamente en la cabeza.

Tras el impacto, la víctima cae al suelo aturdida y sin posibilidad alguna de defenderse. Sin embargo, uno de los atacantes continúa golpeándolo con un palo o una varilla, aun cuando el hombre ya se encontraba inmóvil en el suelo.

Medios locales señalaron que el ataque ocurrió alrededor de las 21:30 horas, cuando la víctima había salido a revisar la instalación eléctrica de su domicilio.

Vecinos alertaron a las autoridades y solicitaron apoyo médico, ya que el hombre resultó gravemente herido. De manera extraoficial, se reporta que su estado de salud es delicado.

Versiones en medios locales señalan que los presuntos agresores serían trabajadores de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM), aunque esta información aún no ha sido confirmada de manera oficial.