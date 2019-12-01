Marco Antonio “N” sentenciado por delitos contra los animales en Querétaro

Marco Antonio “N” sentenciado por delitos contra los animales en Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 08:26:57
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Querétaro, Querétaro, a 9 de abril 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo sentencia condenatoria en contra de Marco Antonio “N”, por su responsabilidad en el delito de maltrato animal, tras hechos ocurridos en la colonia La Esperanza, en el municipio de Querétaro.

De acuerdo con la investigación, el 15 de enero de 2025, aproximadamente, el imputado ingresó a un domicilio ubicado en calle Ilusión, donde agredió a un canino hembra, de nombre “Polainas”, causándole una lesión con un objeto punzocortante.

Derivado de la denuncia, se iniciaron los actos de investigación que permitieron establecer la probable responsabilidad del imputado, por lo que se solicitó y obtuvo una orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada el 29 de agosto de 2025 por elementos de la Policía de Investigación del Delito.

En audiencia, depuesto de que el imputado aceptara su responsabilidad tras los datos probatorios expuestos por esta Fiscalía, se autorizó el procedimiento abreviado, en el que el imputado fue sentenciado a: 2 años de prisión, multa, pago de reparación del daño, 150 jornadas de medidas para mejorar la convivencia cotidiana, suspensión de derechos civiles y políticos y amonestación en privado.

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