Desaparece bebé de un año de edad en el Estado de México; se teme por su bienestar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 08:14:17

Ixtapaluca, Estado de México, 9 de abril del 2026.- Autoridades del Estado de México activaron la Alerta Amber para localizar a Madisson Ivana Cruz Cisneros, de un año de edad, y a Princesa Sarai Cruz Viveros, de 17 años, quienes fueron reportadas como desaparecidas.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, ambas desaparecieron el 5 de abril de 2026 en la colonia El Molino, en el municipio de Ixtapaluca.

La menor Madisson Ivana mide aproximadamente 75 centímetros, es de complexión robusta, tez morena clara, cara redonda, cabello negro lacio, ojos café oscuro y nariz respingada.

Como seña particular, tiene un lunar café en la parte baja de la espalda y perforaciones en ambas orejas. Al momento de su desaparición vestía un pañalero gris con figuras de nubes y lunas.

Por su parte, Princesa Sarai Cruz Viveros mide 1.62 metros, es de complexión delgada, tez morena clara, cabello negro ondulado y ojos café oscuro.

Entre sus señas particulares se encuentra una perforación microdermal en el pómulo derecho y varios tatuajes: uno en la clavícula izquierda con la fecha 2025/03/17 acompañada de una pluma y una flecha, otro en el lado izquierdo del cuello con el nombre “Daniel”, además de un tatuaje con forma de cerveza en el glúteo izquierdo y otro con letras chinas en la costilla izquierda.

La adolescente vestía un top, pantalón de mezclilla claro, tenis negros con blanco y una mochila negra con documentos personales.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía compartir la información y dar a conocer cualquier dato que ayude a localizarlas a través de los canales oficiales de la Alerta Amber Estado de México.