Identifican a los dos ultimados en Apatzingán, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 08:07:56

Apatzingán, Michoacán, 9 de abril del 2026.- Como Israel “N”, de 50 años y Ángel “N”, de 74 años, fueron identificados los dos hombre que fueron hallados sin vida el miércoles debajo del puente de San Antonio la Labor, en este municipio de Apatzingán, Michoacán.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, el miércoles fueron hallados, en el referido lugar, los cuerpos de dos hombre que fueron asesinados a balazos, mismos que estaban envueltos en una cobija y presentaban huellas de violencia.

Fue al continuar con las indagatorias que los ahora occisos fueron identificados como Israel “N”, de 50 años y Ángel “N”, de 74 años.

Hechos que siguen siendo investigados con la finalidad de esclarecer el doble homicidio.