Álvarez Máynez asegura ganar la presidencia de México sin "pactos oscuros"

Ciudad de México, a 22 de abril de 2024.- El candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que ganará las elecciones del próximo 2 de junio sin tener “pactos oscuros” como los partidos de la “vieja política”.

Desde Matamoros, Tamaulipas, en un encuentro con militantes del partido naranja y simpatizantes afirmó que desde que inició campañas como marca el INE, desde hace siete semanas no ha derrochado dinero en publicidad a diferencia de sus adversarias que representan a la “vieja política” y sus “vínculos y pactos oscuros” para financiar sus campañas

“Yo no tengo el dinero que tienen los corruptos de la vieja política para poner los mimos espectaculares, las mismas lonas, y yo respeté la ley, empecé hace siete semanas de campaña”, resaltó.

De igual forma, expuso el caso de los ex gobernadores de Tamaulipas, el panista Francisco Javier Cabeza de Vaca y del ex priista Eugenio Hernández.

“Yo no tengo el dinero que tienen los ladrones del PRI y del PAN, de Morena, yo no tengo el dinero que tiene Cabeza de Vaca para vivir en Estados Unidos, con todo lo que se robó de los tamaulipecos, así es yo no tengo el dinero que tienen Eugenio Hernández para venir a hacer campaña de nuevo, después de haberle fallado a Tamaulipas”.

Por último, remató diciendo que “podrán tener todos los espectaculares que quieran, pero han abandonado a la gente y a sus problemas”.