Zitácuaro conmemora en Coatepec de Morelos el 261 aniversario del natalicio de José María Morelos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 19:08:49

Zitácuaro, Michoacán, 30 de septiembre de 2026.- El día de hoy, con un acto cívico y el tradicional desfile, autoridades y habitantes de Coatepec de Morelos, tenencia de Zitácuaro, conmemoraron el 261 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón.

El presidente municipal Antonio Ixtláhuac encabezó la conmemoración, acompañado por María Elena Valdez, jefa de tenencia de Coatepec de Morelos y anfitriona del acto; la diputada por el Distrito 3 de Maravatío, Jaqueline Avilés Osorio; así como regidoras y regidores del Ayuntamiento de Zitácuaro.

Durante su mensaje, Ixtláhuac destacó que la conmemoración representa no solamente un ejercicio de memoria histórica, sino una oportunidad para reflexionar sobre las ideas de Morelos y su aportación a la construcción política e institucional de México.

“No venimos solamente a honrar una fecha en el calendario cívico, sino venimos también a discutir las importantes ideas, a desempolvar las ideas que le dieron forma a la Constitución, a la Constitución de Apatzingán, a los Sentimientos de la Nación”, expresó.

El presidente municipal recordó a Morelos como uno de los pilares de la construcción del México independiente y destacó su pensamiento en torno a las instituciones y la división de poderes, así como la trascendencia de sus ideas en la conformación del país.

Toño Ixtláhuac resaltó también el vínculo de Coatepec de Morelos con la memoria del Siervo de la Nación y reconoció a sus habitantes por mantener viva esta conmemoración y transmitir su significado histórico a las nuevas generaciones.

Como parte de las actividades, se realizó el tradicional desfile por las calles de la tenencia, con la participación de autoridades y habitantes de la comunidad, en homenaje a José María Morelos y Pavón, nacido el 30 de septiembre de 1765 en Valladolid, hoy Morelia.

Con esta conmemoración, Coatepec de Morelos y Zitácuaro, Michoacán mantienen viva la memoria y el legado de José María Morelos y Pavón, así como los ideales que contribuyeron a la construcción de México.