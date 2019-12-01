Yarabí Ávila se reúne con autoridades de la UAZ; crear sinergia entre instituciones, el objetivo 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Septiembre de 2025 a las 18:10:27
Zacatecas, Zacatecas, a 06 de septiembre de 2025.- La rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, se reunió con autoridades de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) con el objetivo de tener una retroalimentación de experiencias y de generar alianzas. 

Este sábado, la rectora nicolaita asistió a la toma de protesta de su homólogo de la UAZ, Ángel Román Gutiérrez, a quien felicitó por su nueva encomienda. De igual forma, reconoció la labor del rector saliente, Juan Armando Flores de la Torre, quien emitió su informe final de actividades. 

En este marco, tanto el director general de Fortalecimiento Académico de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Alberto Fierro Ramírez y el rector zacatecano entrante, Ángel Román reconocieron la solidaridad de la rectora Yarabí Ávila, al estar presente en este acto,  así como el respaldo que la Universidad Michoacana le da a la UAZ. 

Durante su visita al estado de Zacatecas, la rectora de la UMSNH tuvo oportunidad de intercambiar ideas con el secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza y con el senador de la República, Saúl Monreal Ávila.

Previo a dicha actividad, la rectora Yarabí Ávila acompañada de integrantes de su gabinete, sostuvo una reunión con autoridades de la Universidad de Zacatecas, en donde refrendó el interés de la Máxima Casa de Estudios del estado de trabajar de manera coordinada con instituciones de educación superior de las diversas entidades federativas en pro de la juventud. 

“Muchas gracias por recibirnos en la Universidad Autónoma de Zacatecas, una institución con gran historia, sabemos el impacto que tiene en la región centro-norte de México para generar oportunidades de estudio y de crecimiento para las y los jóvenes de esta zona del país”, sostuvo. 

Al respecto, señaló que, una de las líneas de acción de su administración es estrechar puentes de comunicación y generar sinergia con instituciones de educación superior a de fin potencializar la vinculación en beneficio de la comunidad docente y estudiantil de la UMSNH.

