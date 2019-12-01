Yankel Benítez y vecinos logran acuerdo para recuperar área verde en San Isidro Itzícuaro

Morelia, Michoacán; 16 de febrero de 2026.- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, informó que el Gobierno municipal cumplió con el compromiso asumido al recuperar el área verde de la colonia San Isidro Itzícuaro. La intervención se realizó de forma pacífica y con diálogo, privilegiando la comunicación, el entendimiento y la tolerancia como únicas herramientas.

Una vez alcanzado el acuerdo con las y los vecinos de la zona, el predio no solo se recupera, sino que se intervendrá de manera integral, informó el secretario Yankel Benítez, al referir que se procederá a arborizar el terreno, emparejarlo y acondicionarlo para dejarlo digno, bonito y funcional, con vida y utilidad para la colectividad. Esta labor cuenta con la colaboración cercana de Roberto Carlos, de la Secretaría de Desarrollo Rural y de Lupita Díaz, de la Secretaría de Medio Ambiente.

Benítez Silva resaltó el estilo de trabajo del equipo que encabeza el presidente municipal Alfonso Martínez: opera a ras de tierra, escuchando de cerca a la ciudadanía, resolviendo problemas concretos y defendiendo el patrimonio que pertenece a todas y todos. “Las áreas verdes no se deben invadir, se cuidan, se siembran y se respetan. Cuando la comunidad avanza unida, ninguna polémica puede detener el progreso”, dijo.

Esta acción refuerza el compromiso del Ayuntamiento por preservar los espacios públicos, fortalecer la convivencia vecinal y promover un desarrollo urbano sostenible y verdaderamente participativo, “Morelia no se rinde, se levanta, se organiza y ya se consolida como la mejor ciudad para vivir”, finalizó Yankel Benítez.