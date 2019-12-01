Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre de 2026.– El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de los cuatro ejidos de Los Itzícuaros, en la que se acordó construir de manera conjunta un plan de protección de sus tierras ante las lluvias previstas para 2027.

Durante el encuentro, el encargado de la política interna de Morelia agradeció la calidez y la hospitalidad con la que fue recibido, y destacó el compromiso de la administración municipal que encabeza el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, por trabajar de la mano con las comunidades para proteger el patrimonio de las familias.

“Acordamos trabajar juntos para proteger sus tierras ante las lluvias de 2027. Ya estamos armando el plan con el apoyo de Roberto Carlos López, secretario de Agricultura, Desarrollo Rural de Morelia”, señaló Yankel Benítez.

El secretario del Ayuntamiento también confirmó su asistencia al tradicional desfile que se llevará a cabo el próximo 20 de noviembre, como una muestra del compromiso de estar presentes con las y los ciudadanos y refrendar que “la confianza de la gente se honra con presencia, compromiso y resultados”.

La reunión forma parte de las acciones de diálogo permanente que impulsa el Gobierno de Morelia con las comunidades rurales y ejidales del municipio, con el objetivo de atender de manera oportuna sus necesidades y fortalecer la coordinación institucional.