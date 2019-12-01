Yankel Benítez y directivos del Mercado de Abastos afinan detalles para actividades decembrinas

Yankel Benítez y directivos del Mercado de Abastos afinan detalles para actividades decembrinas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 16:50:01
Morelia, Michoacán, a 21 de noviembre de 2025.- El Secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, sostuvo este día una reunión de trabajo con la Mesa Directiva del Mercado de Abastos, con la finalidad de coordinar los operativos de regulación de establecimientos comerciales dentro y en los alrededores del centro de abasto más grande de la ciudad, de cara a las ventas decembrinas.

El Secretario Yankel Benítez enfatizó que el objetivo principal es proteger tanto a los comerciantes establecidos como a los consumidores, manteniendo el orden y la seguridad que caracterizan al Mercado de Abastos, sin afectar la actividad económica que genera miles de empleos para las familias morelianas.

Por su parte, la Mesa Directiva mostró su total disposición para colaborar con las autoridades municipales y coadyuvar en la identificación de irregularidades en una temporada considerada alta para las ventas.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia, que preside Alfonso Martínez Alcázar, reafirma su compromiso de trabajar de la mano con los locatarios para conservar al Mercado de Abastos como un espacio seguro, ordenado y próspero.

Noventa Grados
