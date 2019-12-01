Yankel Benítez supervisa niveles de ríos y drenes de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 10:39:05

Morelia, Michoacán, a 22 de agosto de 2025.- Con el periodo de la Canícula concluyendo, inicia la temporada más intensa de lluvias, por lo que el Gobierno de Morelia no baja la guardia en las medidas preventivas. Por esta razón, el Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, realizó un recorrido por los principales ríos y drenes de la ciudad.

Acompañado por el Coordinador de Protección Civil y Bomberos del municipio, Francisco Xavier Lara Medina, el Secretario revisó los niveles actuales de los ríos y drenes que atraviesan la mancha urbana, con la finalidad de conocer el estado actual en el que se encuentran, e identificar oportunamente cualquier obstrucción en sus cauces.

El encargado de la política interna de Morelia señaló que, si bien los fenómenos climáticos no se pueden evitar, sí es posible estar preparados para enfrentarlos de la mejor manera.

“Como ha sido la apuesta del Presidente Alfonso Martínez, seguimos trabajando en cercanía con las y los morelianos, haciendo equipo autoridades y ciudadanía, para atender oportunamente cualquier contingencia, porque queremos a Morelia siempre segura y lista”, afirmó Yankel Bénitez.

De esta forma, el Ayuntamiento de Morelia se mantiene preparado, para garantizar la seguridad y el bienestar de las familias morelianas.