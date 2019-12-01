Yankel Benítez supervisa niveles de ríos y drenes de Morelia

Yankel Benítez supervisa niveles de ríos y drenes de Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 10:39:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 22 de agosto de 2025.- Con el periodo de la Canícula concluyendo, inicia la temporada más intensa de lluvias, por lo que el Gobierno de Morelia no baja la guardia en las medidas preventivas. Por esta razón, el Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, realizó un recorrido por los principales ríos y drenes de la ciudad. 

Acompañado por el Coordinador de Protección Civil y Bomberos del municipio, Francisco Xavier Lara Medina, el Secretario revisó los niveles actuales de los ríos y drenes que atraviesan la mancha urbana, con la finalidad de conocer el estado actual en el que se encuentran, e identificar oportunamente cualquier obstrucción en sus cauces. 

El encargado de la política interna de Morelia señaló que, si bien los fenómenos climáticos no se pueden evitar, sí es posible estar preparados para enfrentarlos de la mejor manera.

“Como ha sido la apuesta del Presidente Alfonso Martínez, seguimos trabajando en cercanía con las y los morelianos, haciendo equipo autoridades y ciudadanía, para atender oportunamente cualquier contingencia, porque queremos a Morelia siempre segura y lista”, afirmó Yankel Bénitez.

De esta forma, el Ayuntamiento de Morelia se mantiene preparado, para garantizar la seguridad y el bienestar de las familias morelianas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Recupera la FGE Michoacán tráileres y remolques robados en la autopista Siglo XXI
Personal de seguridad y estudiantes de la UMSNH reciben curso en materia de prevención de extorsión
Detienen tras operativo de la FGEQ a tercer presunto implicado del multi homicidio de Los Cantaritos 
Identifican a adulto mayor que murió en incendio en Morelia, Michoacán 
Más información de la categoria
Justicia de EEUU da 90 días más a García Luna para que apele su sentencia de 38 años en prisión
Identifican a adulto mayor que murió en incendio en Morelia, Michoacán 
Tapizan catedral y calles de Zamora con mantas: Acusan al alcalde Carlos Soto de encubrir a mandos policiacos al servicio del crimen en Michoacán 
Resultados de la Operación Frontera Norte: armas, estupefacientes y millones de pesos incautados
Comentarios