Yankel Benítez se reúne con CFE para regularización de servicio a colonias

Yankel Benítez se reúne con CFE para regularización de servicio a colonias
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 11:49:33
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Morelia, Michoacán; 16 de marzo de 2026.- Con la visión de que los servicios básicos son indispensables para el bien común de las morelianas y morelianos, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, sostuvo una reunión con representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El encargado de la política interna del municipio informó que el objetivo es regularizar el servicio de luz eléctrica de algunas colonias de la ciudad, puesto que el crecimiento y ordenamiento de la capital debe hacerse de la mano de servicios públicos.

Recordó que la instrucción del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, es escuchar y atender a la ciudadanía, por lo cual, desde el área a su cargo, se sigue avanzando en el acceso a servicios básicos.

Con un crecimiento ordenado de la ciudad, donde morelianos y morelianas puedan contar con energía eléctrica y lo necesario para una vivienda digna, en Morelia se sigue construyendo el mejor lugar para vivir.

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