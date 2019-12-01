Yankel Benítez refrenda cercanía del Ayuntamiento con las comunidades de Morelia

Morelia, Michoacán, a 18 de agosto de 2025.- En reunión con el encargado del orden, vecinas y vecinos de Arroyo Colorado, de la tenencia de Santiago Undameo, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, refrendó el compromiso del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar de mantener un contacto cercano con todas las comunidades y trabajar para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

El secretario destacó que construir la mejor ciudad para vivir es una alianza con la gente buena, donde el Ayuntamiento, siguiendo la visión del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, trabaja de la mano con la población para dar respuestas concretas a sus necesidades.

“Se recorre cada rincón de Morelia para escuchar y atender lo que la gente necesita”, afirmó Yankel Benítez durante el encuentro con habitantes de la comunidad, en la que se acordó la rehabilitación del camino de acceso, una acción que mejorará la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de quienes utilizan diariamente esta vía.



El Gobierno de Morelia reafirma que mejor conectividad significa mayor crecimiento, mejores condiciones de vida y más seguridad para todas y todos, cumpliendo así con el compromiso de construir un municipio más cercano, justo y con mejores oportunidades.