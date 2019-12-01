Yankel Benítez refrenda apoyo y acompañamiento a Feria de la Catrina de Capula

Yankel Benítez refrenda apoyo y acompañamiento a Feria de la Catrina de Capula
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 14:12:22
Morelia, Michoacán; 30 de octubre de 2025.- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, sostuvo una reunión de trabajo con el Comité del Patronato de la Feria Nacional, Artesanal y Cultural de la Catrina de Capula, refrendando así el apoyo y acompañamiento a este icónico evento que tiene lugar en una de las tenencias representativas de la capital. 

El encargado de la política interna del municipio, recordó que la instrucción del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, es el respaldo y la cercanía a Capula, cuya feria de la catrina ha sido apoyada en ocho ocasiones en gobiernos del alcalde. 

En ese sentido, Benítez Silva acudió a la tenencia, donde mantuvo un diálogo directo con el patronato, observó las tradicionales catrinas y artesanías de barro, a la vez que escuchó los comentarios sobre el desarrollo de la actual edición de su feria. 

Es de esta manera, que el Gobierno de Morelia sigue consolidando los grandes eventos y tradiciones, que atraen turismo y desarrollo al municipio en el objetivo de construir el mejor lugar para vivir.

