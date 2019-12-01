Yankel Benítez recuerda a jóvenes: este domingo, sorteo del Servicio Militar Nacional en Morelia

Morelia, Michoacán; 26 de noviembre de 2025.- Con el fin de que los jóvenes morelianos no dejen pasar la fecha para este importante trámite, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, recordó que este domingo 30 de noviembre será el Sorteo del Servicio Militar Nacional para la Clase 2007 y Remisos.

El encargado de la política interna del municipio señaló que el servicio militar fomenta la responsabilidad y los valores patrios entre los jóvenes, por lo que es una instrucción del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, dar un puntual seguimiento a este proceso.

Cabe señalar que el sorteo se realizará en el auditorio de usos múltiples de la Ciudad Universitaria (ubicada en la avenida General Francisco J. Múgica). Las y los participantes deberán presentarse a las 07:00 horas con su cartilla del Servicio Militar Nacional, en tanto que el sorteo iniciará a las 08:00 horas y, al finalizar, las cartillas serán selladas con el resultado del sorteo, ya sea bola blanca o bola negra.

Yankel Benítez refrendó que este trámite es muy importante en la formación de los jóvenes de nuestro municipio, estado y país, pues con su formación y participación activa como ciudadanos se sigue construyendo en Morelia el mejor lugar para vivir.