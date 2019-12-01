Yankel Benítez participa en jornada ciudadana de limpieza en la colonia Nuevo Amanecer

Morelia, a 08 de noviembre de 2025.- El Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, encabezó este sábado la Jornada Ciudadana de Limpieza en la colonia Nuevo Amanecer, al nororiente de la ciudad, donde participó activamente junto a vecinas, vecinos y personal de la Secretaría de Servicios Públicos, a través de las Direcciones de Residuos Sólidos y Parques y Jardines.

Durante la jornada, se intervino el área verde ubicado en la calle Eduardo Tres Guerras. Ahí, se realizaron labores de poda de pasto, limpieza de camellones y retiro de residuos, así como la revisión y mantenimiento del alumbrado público, para hacer del lugar un espacio más seguro en el paso peatonal y vehicular.

Las y los habitantes de la colonia reconocieron el apoyo del Gobierno de Morelia, y agradecieron la presencia de las autoridades que trabajen con la ciudadanía, logrando que este espacio verde quede en óptimas condiciones para el disfrute de las familias que viven en las inmediaciones.

Yankel Benítez destacó que estas acciones se replican en distintos puntos del municipio, en atención a las solicitudes de la población.

“Tal y como lo ha dicho el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, es yendo a las colonias y hablando con las y los vecinos, como conocemos sus necesidades y podemos ayudar”, afirmó el Secretario del Ayuntamiento.

De esta forma, el Gobierno de Morelia mantiene su compromiso de ser una administración cercana con la ciudadanía y de mejorar los espacios públicos, para seguir construyendo una ciudad más limpia y ordenada, haciendo de Morelia el mejor lugar para vivir.