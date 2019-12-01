Yankel Benítez ofrece mesa técnica para regulación de predios  en colonia Pablo González

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 12:49:55

Morelia, Michoacán, a 8 de abril de 2026.- El Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, sostuvo un encuentro con vecinas y vecinos de la colonia Pablo González, en el que se escucharon las inquietudes y experiencias relacionadas con la regularización de sus predios.

Durante la reunión, se reconoció la lucha y el esfuerzo realizado por las familias durante años para consolidar su patrimonio familiar, así como la necesidad de brindarles certeza jurídica.

En respuesta a estas inquietudes, se acordó la instalación inmediata de una mesa técnica interinstitucional integrada por las Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, la Dirección de Patrimonio y Tesorería, con el objetivo de analizar y proponer soluciones concretas al tema de regularización.

El Secretario del Ayuntamiento reiteró que el patrimonio de las familias no se negocia ni se abandona, en concordancia con la instrucción del Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar “menos escritorio y más soluciones”, enfatizó Benítez Silva, reafirmando el compromiso de este gobierno por atender de manera directa y efectiva las demandas ciudadanas.