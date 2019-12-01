Yankel Benítez mantiene mesa de trabajo con vecinos de Ríos Mexicanos

Yankel Benítez mantiene mesa de trabajo con vecinos de Ríos Mexicanos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 14:25:50
Morelia, Michoacán, a 05 de noviembre de 2025.- En seguimiento a los acuerdos establecidos con habitantes de la colonia Ríos Mexicanos, el Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, sostuvo una nueva reunión con vecinas y vecinos de la zona para dar continuidad a los compromisos de mejora en servicios públicos y a las gestiones realizadas.

Acompañado por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Joanna Moreno Manzo, el Secretario informó sobre los avances en materia de electrificación y agua potable, temas prioritarios para la comunidad. 

En el caso del servicio eléctrico, explicó que se mantiene trabajo coordinado con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para regularizar completamente el servicio. Mientras tanto, se logró gestionar la continuidad del suministro, evitando afectaciones a las familias durante el proceso.

Asimismo, recordó que el pasado mes de octubre, el Ayuntamiento —a través del Ooapas— realizó una conexión provisional que mejoró el suministro de agua, beneficiando directamente a más de 600 familias. Esta medida temporal garantiza el abasto mientras se concluye la habilitación del nuevo pozo, prevista para finales de este año.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia refrenda su voluntad de mantener comunicación constante con la ciudadanía, dar seguimiento a los acuerdos y construir una ciudad ordenada, incluyente y con servicios públicos de calidad, para que Morelia se consolide como el mejor lugar para vivir.

